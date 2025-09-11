Эта элементарная тушенка даже не требует стерилизации банок.

Тушеное мясо в банках очень удобно брать на работу или поход, либо просто использовать в занятой день. Такое блюдо уже полностью готово к употреблению - достаточно лишь разогреть.

Проще всего готовится тушенка в духовке. Для нее не нужно стерилизовать тару, а весь процесс приготовления состоит всего из двух шагов. Этот рецепт появился одновременно с первыми духовыми шкафами и доказал свою надежность.

Тушенка из свинины в духовке

Для тушения желательно использовать не очень жирные части, например, корейку или окорок, но и не совсем постные. Соль обязательно берите не йодированную, а специи - по своему вкусу.

Рецепт на банку объемом 500 мл:

четыреста грамм свинины;

чайная ложка соли;

два лавровых листа;

четыре горошины душистого перца;

щепотка черного молотого перца.

Мясо промыть и нарезать на куски примерно как на шашлык. На самых жирных частях оставить тонкую полоску жира, остальной срезать. Соль и перец перемешать, засыпать свинину и размять руками.

Банку тесно наполнить кусками, положив середине лавровые листы. Чтобы тушенка из свинины была сочной, оставьте 2 см свободного места и положите самые жирные части наверх. Жир растопится и "закупорит" емкость.

Поставить в холодную духовку и включить 120°. Сверху прикрыть фольгой. Готовится тушенка в стеклянных банках в духовке примерно 3-4 часа. Готовое блюдо плотно закрыть крышку и сразу переставить на постоянно хранение - дополнительная стерилизация не обязательна.

Тушенка из курицы для длительного хранения

Делать заготовку можно из любых частей птицы, но обязательно удалите крупные кости. Мелкие косточки и хрящи можно оставить, как и жировые прослойки - тогда блюдо будет сочнее. Основной жир срежьте и отложите отдельно.

Для тары размером 500 мл возьмите такие ингредиенты:

пятьсот грамм курицы;

две столовые ложки куриного жира;

половина чайной ложки соли;

один лавровый лист;

три горошины перца;

щепотка смеси перцев;

щепотка куркумы.

Мясо обмыть и обсушить, равномерно обвалять в соли и приправах. Заполнить банку, наверх выложить лавровый лист и накрыть "крышкой" из фольги с несколькими проколами. Поставить на противень и поместить в духовку. Включить температуру 100°. Тушить 3-4 часа в зависимости от объема посуды.

Тем временем срезанный жир растопить на сковороде на небольшом огне. Им заливается готовая домашняя тушенка из курицы в духовке. Закрутить банки стерильными крышками и оставить под пледом, пока полностью не остынут, а потом переставить в холод.

