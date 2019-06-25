Кличко показал, как в столице работают инспекторы по парковке

Кличко отметил, что максимальный штраф за парковку с нарушением составит 510 гривен. Авто же будут отправлять на штрафплощадку.

Мэр Киева Виталий Кличко опубликовал на своей странице в Facebook видео, в котором показал как работают в столице инспекторы по парковке.

«На улицы Киева уже вышли инспекторы по парковке. Они выявляют автомобили, припаркованные на остановках общественного транспорта или в зоне действия знака о запрете парковаться, и пока выписывают предупреждение и проводят с нарушителями профилактически-разъяснительные беседы или оставляют памятку о правилах парковки в столице. Однако совсем скоро тех, кто нарушает правила парковки, будут наказывать гривной», - написал мэр.

Кличко отметил, что максимальный штраф составит 510 гривен. Авто же будут отправлять на штрафплощадку. «Кстати, за транспортировку автомобиля и его пребывание на штрафстоянке тоже придется заплатить. Поэтому, стоить небрежная парковка будет немало», - подчеркнул Кличко.

По его словам избежать ответственности не удастся, ведь инспекторы получат специальные планшеты с базой данных МВД. С помощью этих гаджетов можно будет за несколько секунд определить владельца автомобиля.

«Свои правонарушениях многие водители пытаются оправдать отсутствием парковок в городе. Но это неправда. Даже в центре столицы есть большое количество мест для парковки, где можно оставить свое авто и не мешать другим людям передвигаться по городу. Карта с местами для парковки здесь: https://parkservis.kiev.ua/services», - написал Виталий Кличко.