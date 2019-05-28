Кличко: поврежденые стеклянные элементы пешеходно-велосипедного моста восстановили за сутки

Мэр Киева выразил надежду, что правоохранители найдут вандалов, которые нанесли ущерб новому туристическому объекту.

Поврежденные элементы стеклянного пола нового пешеходного моста – защитное стекло-пленку – восстановили.

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Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил на своей странице в Facebook.

“Друзья, как и обещал, мы восстановили защитное стекло-пленку, которое повредили вандалы на элементах стеклянного пола нового пешеходного моста, который соединяет Владимирскую горку с Аркой дружбы народов”, - отметил Кличко.

Мэр Киева выразил надежду, что правоохранители найдут вандалов, которые нанесли ущерб новому туристическому объекту. А подобные действия недоброжелателей больше не повторятся.

Напомним, на следующий день после открытия пешеходно-велосипедного моста появились трещины на защитном слое стекла-пленки на некоторых фрагментах стеклянного пола. Главная версия – акт вандализма. Основное же - закаленное стекло не пострадало. Поврежденные элементы уже заменили. Пленку на других фрагментах пола тоже для проверки снимают и еще раз обрабатывают герметиком.

"А киевляне продолжают идти гулять нашим новым пешеходно-велосипедным мостом и любоваться видами с него, - говорит мэр. - Еще раз хочу подчеркнуть: Киев — наш с вами город, наш дом. И то, как он будет выглядеть, зависит от нас с вами. Давайте вместе беречь и приумножать красоту столицы! Мне, действительно, больно, когда кто-то пытается опорочить то, что создавалось для миллионов киевлян и гостей нашего города. - Опорочить, кто словами, кто актами вандализма. Неужели же неприятно гордиться своим городом, его красивыми локациями, его красотой и интеллигентными людьми?!", - написал Виталий Кличко.