Активисты троллят участников "бессмертного полка" на Площади Славы табличками с киногероями

Активисты держат в руках стилизованные портреты киногероев с насмешливым подписями типа "Освободитель вселенной".

В столице на площади Славы за металлическим сетчатым заграждением проходит акция общественного объединения «Демократична сокира», организованная с целью противодействия пророссийской акции «Никто не забыт, ничто не забыто», которая является аналогом «Бессмертного полка».

Как передает корреспондент УНИАН, участников акции охраняют несколько десятков полицейских.

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Активисты держат в руках стилизованные портреты киногероев с насмешливым подписями типа "Освободитель вселенной".

Они отмечают, что участники акции «Никто не забыт, ничто не забыто», которые колонной идут в парк Вечной Славы, не имеют никакого отношения к событиям Второй мировой, и сетуют, что полиция их не пропускает присоединиться к колонне, которая в это время уже заходит на территорию парка Вечной Славы.