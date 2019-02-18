В этом году в Киеве обновят более 100 километров теплосетей - КГГА

В столице после завершения отопительного сезона начнется масштабная замена труб теплоснабжения, которым уже более 30-40 лет.

В этом году на замену более 100 километров устаревших теплосетей столичная власть направит 500 миллионов гривень. Работы начнутся сразу после завершения текущего отопительного сезона.

Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель председателя Киевской горгосадминистрации (КГГА) Петр Пантелеев.

По его словам, в столице после завершения отопительного сезона начнется масштабная замена труб теплоснабжения, которым уже более 30-40 лет. Прежде всего планируется отремонтировать 100 километров наиболее изношенных теплосетей. На это городские власти выделят 500 миллионов гривень.

«Особое внимание КП «Киевтеплоэнерго» – на наиболее аварийные микрорайоны, где на старте отопительного сезона мы зафиксировали многочисленные аварии», – отметил Петр Пантелеев.

Напомним, в 2018 году столичная власть смогла вернуть в коммунальную собственность теплоэнергетический комплекс Киева, который 17 лет находился в управлении частной компании. За это время изношенности столичных теплосетей достигла почти 80%. По состоянию на сегодня теплоэнергетический комплекс Киева состоит из крупнейших в Украине теплоэлектроцентралей – ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, почти 200 котельных, 2,6 тыс. км теплосетей и мусоросжигательного завода «Энергия».

Перед началом текущего отопительного сезона мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в следующий межотопительный период город должен осуществить масштабную замену тепловых сетей. Прежде всего необходимо ремонтировать аварийные участки, где было больше всего повреждений на старте отопительного сезона 2018-2019.

«Поручаю обеспечить необходимое финансирование мероприятий на основе диагностики, проведенной «Киевтеплоэнерго», – отметил тогда Виталий Кличко.