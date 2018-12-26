На выходных к работе по преодолению последствий снегопада были привлечены 389 единиц спецтехники – КГГА

С ночи 23 декабря предприятия «Киевавтодора» работают в усиленном режиме.

В течение выходных к работе по преодолению последствий снегопада было привлечено 389 единиц спецтехники и 63 бригад по ручной уборке.

Об этом сегодня во время брифинга сообщил генеральный директор коммунальной корпорации «Киевавтодор» Александр Густелев, сообщает пресс-служба КГГА.

«С ночи 23 декабря предприятия «Киевавтодора» работают в усиленном режиме. В зависимости от интенсивности снегопада к работе были задействованы от 365 до 389 единиц крупно - и малогабаритной техники и от 55 до 63 бригад по ручной уборке общим количеством от 420 до 470 человек. Для недопущения гололеда и обеспечения безопасного движения транспорта и передвижения киевлян и гостей столицы по городу были использованы 3800 тонн соли и 4,5 тысячи тонн песчано-соляной смеси. Кроме того, сегодня ночью были начаты работы по вывозу снега. Отмечу, что с начала зимнего сезона в Киеве уже вывезено 27 тысяч тонн снега», – сообщил генеральный директор коммунальной корпорации.

Как отметил Александр Густелев, важны для качественной оперативной уборки улично-дорожной сети столицы от снега и меры, которые «Киевавтодор» применяет последние 3 года: это и заблаговременный выезд спецтехники на позиции, что дает возможность оперативно приступить к обработке дорог противогололедными материалами; и ранняя превентивная обработка улично-дорожной сети посыпательными материалами; и увеличение малогабаритной спецтехники, которая позволяет осуществлять механизированную уборку тротуаров, остановок общественного транспорта, пешеходных зон и тому подобное.

Относительно спецтехники, которую использует «Киевавтодор», глава корпорации отметил, что за последние 4 года за средства городского бюджета была приобретена 221 единица новой современной техники, из них 154 единицы – для зимнего содержания. Это новейшая техника, которая имеет более высокую мощность и функциональность.

Также, учитывая, что в последние годы количество площадок для складирования снега в Киеве уменьшилось с 37 до 24 единиц, уже приобретено 2 мобильные снегоплавильные установки, которые будут работать в разных районах города в зависимости от необходимости.

По словам Александра Густелева, «Киевавтодор» готов к следующим снегопадам. Все предприятия корпорации обеспечены достаточным количеством посыпочных материалов и, учитывая предварительный прогноз погоды, работать в новогодние дни в усиленном режиме.