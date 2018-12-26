Завершено следствие по делу полицейских, которые "крышевали" вокзальных мошенников

Полицейские координировали действия воров, определяя время и место их «работы» на вокзале, а также помогали им избежать уголовной ответственности.

Прокуратура города Киева завершила досудебное расследование в уголовном производстве в отношении преступной группы из числа действующих сотрудников уголовной полиции на станции Киев-Пассажирский, под прикрытием которых воры совершали преступления на территории Киевского железнодорожного вокзала.

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Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры города Киева. "В состав преступной группы входили начальник сектора уголовной полиции, двое оперуполномоченных, трое полицейских сектора превенции, полицейский-водитель, а также 3 профессиональных карманников", - напомнили в прокуратуре.

Следствие установило, что в соответствии с распределением ролей, полицейские координировали действия воров, определяя время и место их «работы» на вокзале, а также помогали им избежать уголовной ответственности. Так, под разными предлогами полицейские отказывались принимать от пострадавших заявления о совершении краж или списывали уже принятые заявления в журнал Единого учета, что это не заявление о преступлении, а мелкая жалоба.

По данным следствия, в двух случаях, когда сведения о кражах были все же внесены в Единый реестр досудебных расследований, полицейские без проведения каких-либо следственных действий принимали решение о закрытии этих уголовных производств.

"Установлено, что в течение августа-ноября 2017 года от преступных действий указанной группы пострадали не менее 5 граждан, у которых злоумышленники похитили имущество на сумму более 378 тыс. грнь. На данный момент 10 участникам организованной группы объявлено о завершении досудебного расследования, продолжается ознакомление подозреваемых и их защитников с материалами уголовного производства, после чего обвинительный акт будет направлен в суд", - сообщили в прокуратуре.

За содеянное им грозит от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как сообщал УНИАН, 25 января по результатам длительной спецоперации задержаны члены организованной преступной группы из числа действующих сотрудников уголовной полиции на станции Киев-Пассажирский, под прикрытием которых профессиональные воры совершали преступления на территории Киевского железнодорожного вокзала.

Возглавлял группу подполковник полиции - начальник сектора уголовной полиции на станции Киев-Пассажирский. К совершению преступлений последний привлек оперативных сотрудников уголовной полиции и профессиональных воров, которые платили правоохранителям дань за возможность «работать» на вокзале. Кроме того, воры систематически делились с работниками полиции похищенным у путешествующих граждан имуществом.

7 членам организованной группы было объявлено о подозрении в совершении особо тяжкого преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (срок наказания до 12 лет с конфискацией имущества) и дополнительно объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 364 УК Украины должностным лицам Национальной полиции, входившим в состав организованной преступной группы.