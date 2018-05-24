Подозреваемый в "крышевании" вокзальных воров полицейский пожаловался прокурору на жизнь

"А те, что после меня пришли, разве лучше?" - спрашивал прокурора отстраненный полицейский, отметив, что ему "обидно".

Полицейский, подозреваемый в "крышевании" мошенников на столичном Центральном железнодорожном вокзале, пожаловался заместителю прокурора Киева на жизнь.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

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"Сегодня утром заместитель прокурора города Киева Андрей Андреев принимал на личном приеме заявителя. Этот человек неоднократно комментировал публикации столичной прокуратуры в Facebook, намекая на какие-то неправомерные действия следователей нашей прокуратуры. Поэтому, чтобы разобраться в ситуации и положить конец этим недомолвкам, заместитель прокурора города пригласил его на личный прием", - сообщила она.

Пресс-секретарь отметила, что жалобщиком оказался старший оперуполномоченный сектора уголовной полиции на станции Киев-Пассажирский, подозреваемый в производстве в отношении банды полицейских, под прикрытием которых воры обворовывали людей на вокзале.

Максимец добавила, что, согласно данным негласных следственных (розыскных) действий, этот правоохранитель, сейчас отстраненный от должности, прикрывал «клофелинщицу», которая травила и грабила пассажиров.

"И вот сегодня этот человек сидел перед заместителем прокурора города и жаловался на свою жизнь. Мол, я же столько там проработал, а тут ваши со своим подозрением. Цитирую дословно: «Обидно, понимаете ... 15 лет вложить, я там знаю все от «А» до «Я», и буду знать еще лет 10. Ну, так же не делается! А те, что после меня пришли, разве лучше?» - спрашивал он прокурора. Но на поставленные ему прокурором конкретные вопросы даже не смог сформулировать свои претензии к прокуратуре, переживая лишь о том, что его отогнали от кормушки", - подчеркнула пресс-секретарь.

Также Максимец сообщила, что Андреев "популярно разъяснил ему процессуальные права и перспективу этого производства".

Как сообщал УНИАН, 25 января в результате длительной спецоперации задержаны члены организованной преступной группы из числа действующих сотрудников уголовной полиции на станции Киев-Пассажирский, под прикрытием которых профессиональные воры совершали преступления на территории Киевского железнодорожного вокзала.

Возглавлял группу подполковник полиции - начальник сектора уголовной полиции на станции Киев-Пассажирский. К совершению преступлений последний привлек не менее 5 оперативных сотрудников уголовной полиции и несколько групп профессиональных воров, которые платили правоохранителям мзду за возможность «работать» на вокзале. Кроме того, воры систематически делились с работниками полиции похищенным у путешествующих граждан имуществом.

7 членам организованной группы было объявлено о подозрении в совершении особо тяжкого преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (срок наказания до 12 лет с конфискацией имущества) и дополнительно объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 364 УК Украины должностным лицам Национальной полиции, входившим в состав организованной преступной группы.