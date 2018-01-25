В Киеве полицейские "крышевали" воров на железнодорожном вокзале

В Киеве задержали преступную группу из числа действующих сотрудников криминальной полиции, которые «крышевали» воров на Киевском железнодорожном вокзале.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева, члены организованной преступной группы были задержаны в ходе спецоперации сегодня на станции Киев-Пассажирский.

«Возглавлял группу подполковник полиции - начальник сектора криминальной полиции на станции Киев-Пассажирский. К совершению преступлений последний привлек как минимум 5 оперативных сотрудников криминальной полиции и несколько групп профессиональных воров, которые платили правоохранителям дань за возможность «работать» на вокзале. Кроме того, воры систематически делились с работниками полиции украденным у путешествующих граждан имуществом», - говорится в сообщении.

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Сейчас 7 членам организованной группы объявлено о подозрении в совершении особо тяжкого преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (срок наказания до 12 лет с конфискацией имущества) и дополнительно объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 364 УК Украины должностным лицам Нацполиции, входившим в состав организованной преступной группы.

В рамках указанного расследования 25 января следователями столичной прокуратуры совместно с работниками ДВБ Нацполиции Украины проведено более 35 обысков по месту жительства фигурантов уголовного производства и в служебных помещениях должностных лиц Нацполиции.

Также подготовлены ходатайства об избрании каждому из членов преступной группировки меры пресечения в виде содержания под стражей.

Следственные действия продолжаются.

Как известно, ранее во Львовской области пятеро полицейских совершили разбойные нападения.