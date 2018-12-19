Кличко: Мы развиваем smart-инфраструктуру для повышения уровня жизни киевлян

Камеры помогают и в управлении многими процессами в городе.

Киев продолжает успешно развивать smart-инфраструктуру города. Об этом рассказал мэр столицы Виталий Кличко отчитываясь перед представителями СМИ об итогах работы городской власти за прошлый год.

«В общем, три года развития smart-инфраструктуры столицы принесли немало достижений. Это - и открытый бюджет и электронная очередь в детсад, електоронная запись к врачу, система видеонаблюдения “Безопасный город”, интерактивная карта работы коммунальной техники, многое другое. Это те прикладные вещи, влияющие на эффективность управления городом. И главное - на качество жизни в столице», - отметил Кличко, передает его пресс-служба.

Он подчеркнул, что большое внимание городская власть уделяет, в частности, внедрению программы «Безопасный город». В Киеве уже установили 6,8 тысяч камер видеонаблюдения. Вся информация с них поступает к городскому дата-центру, где хранится. Пользуются этой информацией и правоохранительные органы.

«Есть у нас камеры и с функцией распознавания лиц, номеров авто, с системой фиксации скорости. По информации, предоставленной полицией Киева, благодаря проекту «Безопасный город», уровень преступности в столице, в сравнении с 2016 годом, снизился на 56%. То есть, видеонаблюдение помогает обеспечивать порядок и безопасность в городе», - сказал мэр.

Также он отметил, что камеры помогают и в управлении многими процессами в городе.

«Например, две недели назад мы открыли новый Диспетчерский центр мониторинга работы коммунального транспорта, - рассказал Кличко. - В этом центре будут обрабатывать данные GPS-трекеров, установленных на автомобили спецтехники, и таким образом мониторят расположение и маршруты движения коммунальной техники. Теперь мы имеем возможность – и через гео-систему, и благодаря видеокамерам – полностью контролировать работу спецтехники. Особенно это помогает более эффективно убирать город во время снегопадов. И это тоже новый инструмент smart-city", - отметил мэр столицы.

Также Кличко отметил, что Киев — первый город в стране, который несколько лет назад полноценно ввел систему «Открытый бюджет».

«Все поступления и расходы из городского бюджета каждый киевлянин может увидеть он-лайн, в открытом доступе. Данные в системе актуальны и максимально защищены. Каждый день информация в системы поступает из Государственного Казначейства, - сказал мэр. - Система настроена так, что есть возможность перехода к информации в системе электронных закупок и можно посмотреть, даже, как произошел тот или иной аукцион. Можно узнать на что и сколько потратили средств в том или другом районе, в школе, на коммунальном предприятии", - отметил Виталий Кличко.

Еще одним важным инструментом в обеспечении прозрачности процессов управления в столице стала система электронных закупок ProZorro, которую ввели в рамках Kyiv Smart City.

«Сегодня 1800 структурных подразделений города осуществляют закупки через ProZorro. За период внедрения системы в столице уже сэкономили более 3,8 миллиарда бюджетных средств», - подчеркнул Виталий Кличко.