КГГА: на улицах города работает 359 единиц спецтехники и 70 бригад ручной уборки

"Киевавтодор" обращается ко всем владельцам транспортных средств с просьбой не парковаться сегодня вдоль улиц и дорог.

Сейчас в столице работают 359 единиц снегоуборочной техники и 70 бригад по ручной уборке КК «Киевавтодор». В течение дня они (по потребности и вспомогательная техника) обеспечивать уборку столицы от снега.

Об этом сообщили в коммунальной корпорации.

На улицах с интенсивным трафиком крупногабаритная спецтехника «Киевавтодора» находится на исходных позициях, чтобы в случае усиления осадков иметь возможность немедленно приступить к очередной обработке противогололедными материалами.

В то же время малогабаритная спецтехника и бригады по ручной уборке не прекращают работы по зимнему содержанию: постоянно убираются и, в случае необходимости, посыпочными материалами обрабатываются тротуары, наземные пешеходные переходы, лестничные марши, остановки общественного транспорта, которые обслуживаются предприятиями «Киевавтодора».

Учитывая прогноз синоптиков об усилении снегопада во второй половине дня, коммунальная корпорация обращается ко всем владельцам транспортных средств с просьбой не парковаться вдоль улиц и дорог, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники.