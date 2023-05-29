У коровы многочисленные травмы, а также выбитые зубы. Теперь она не может есть.

В Хмельницкой области нелюди тянули привязанную к трактору корову и насиловали ее.

Как сообщает движение UAnimals, инцидент произошел в поселке Антонины. В местной группе выложили фото животного, которое лежит среди поля и не может встать - мол, может, кто-то ее разыскивает. Когда владельцы нашли животное, оказалось, что оно имеет многочисленные травмы.

"Кто-то привязал корову к трактору, и она бежала, пока не обессилела и не упала. Кожа ободрана, рога подорваны от цепи, на которой ее тянули. Дальше, видимо, цепь порвалась и животное осталось лежать", - написал сын владелицы коровы.

Затем в поле нашли и заброшенный трактор. Корову осмотрел врач и выяснилось, что она изнасилована. Кроме того, у животного выбиты зубы, оно не может есть.

Движение UAnimals связалось с владельцами коровы и пообещало оплатить ее лечение. Кроме того, о факте зверского обращения с животным зоозащитники обратились в полицию, а владельцы коровы тоже подали заявление от своего имени.

Жестокое обращение с животными: как в Украине наказывают виновных

Изменения в закон, регулирующий обращение с животными, вступили в силу в ноябре 2021 года. Они предполагают усиление контроля за обращением с животными.

Издевательство над животными грозит штрафом от 3400 до 5100 гривен с конфискацией животного, если пребывание животного у владельца представляет угрозу для его жизни или здоровья.

Повторные действия в отношении двух и более животных, или группой лиц, или лицом, которое в течение года уже привлекалось к ответственности за такое же нарушение - наложение штрафа от 5100 до 8500 гривен или админарест до 15 суток.

Вас также могут заинтересовать новости: