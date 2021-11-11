Запрещено оставлять домашнее животное привязанным без присмотра в общественных местах, возле остановок, магазинов.

В полиции рассказали о возросших штрафах за жестокое обращение с животными.

В Facebook первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий напомнил, что с 8 ноября вступили в силу изменения в положения законодательства, которые усиливают административную и уголовную ответственность за жестокое или безответственное обращение с животными.

Он отметил, что изменения предусматривают следующие запреты:

жестокое обращение или убийство домашних животных и безнадзорных животных; умерщвлять животных путем утопления, удушения, использования электрического тока и ядов;

нарушение правил транспортировки животных, если такие действия привели к телесным повреждениям, увечьям или гибели животного; предоставлять фотоуслуги с дикими животными;

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дарить домашних животных в качестве призов, награды или премии; дрессировать животных жестоким способом; попрошайничество с животными, в т.ч. беспризорными;

оставлять животное без возможности укрытия в помещении, либо в закрытом салоне автомобиля при отсутствии в нем человека, а также при температуре воздуха больше +20 °C и меньше +5 °C;

пропаганда жестокого обращения с животными; замуровывание животных в подвальных помещениях.

Также запрещено оставлять домашнее животное привязанным без присмотра в общественных местах, возле остановок, магазинов; убийство временно изолированных бездомных домашних животных; регулирование численности животных биологически обоснованными методами и с помощью эвтаназии. Разрешается только биостерилизация, устройство в приют.

Он отмечает, что законодательством нормируется длина поводка животного на привязи – не менее 20 метров, для сторожевых собак – не менее 10 метров.

Согласно статье 89 КУоАП (Жестокое обращение с животными), издевательство над животными, в том числе бездомными, которое повлекло их мучения, причинило им физическую боль, страдания, но не повлекло телесных повреждений, увечья или гибели, оставление животных на произвол судьбы, а также другие нарушения правил содержания, обращения и транспортировки животных, влекут наложение штрафа в размере от 3400 до 5100 гривен с конфискацией животного, если пребывание животного у владельца представляет угрозу для его жизни или здоровья.

А те же действия, совершенные в отношении двух и более животных, или группой лиц, или лицом, которое в течение года уже привлекалось к ответственности за такое же нарушение, — наложение штрафа в размере от 5100 до 8500 гривен или административный арест на срок до 15 суток с конфискацией животного, если пребывание животного у владельца составляет угрозу для его жизни или здоровья.

Белошицкий призывает сообщать на линию 102 о фактах жестокого обращения с животными.

Как писал УНИАН, в Украине, 9 ноября, вступили в силу внесенные Радой изменения в закон, предусматривающий усиление контроля за обращением с животными и увеличение штрафов за выгул собак без намордников и неуборку за ними экскрементов.

10 ноября Кабинет министров Украины утвердил перечень опасных пород собак. Владельцы указанных пород собак обязаны во время регистрации или перерегистрации заключить договор обязательного страхования ответственности владельцев собак за вред, который может быть причинен третьим лицам.

Автор: Надя Пришляк