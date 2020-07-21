Аваков опроверг информацию, что луцкий террорист находился на психиатрическом лечении

Министр призвал осторожно обнародовать факты, поскольку захвативший заложников мужчина имеет средства связи и мониторит публикации в прессе.

Министр внутренних дел Арсен Аваков опроверг информацию, что захвативший заложников в Луцке мужчина находился на психиатрическом лечении, о чем ранее сообщал, в частности, в своем Telegram-канале Департамент уголовного розыска Национальной полиции Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Аваков сообщил журналистам в Луцке.

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«Это недостоверная информация», - сказал министр, также призвав взвешенно и осторожно обнародовать факты, поскольку захвативший заложников мужчина имеет средства связи и мониторит публикации в прессе.

«Мы испробуем все методы для того, чтобы этот вопрос мирно разрешить», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром на Театральной площади в центре Луцкавооруженный мужчина захватил рейсовый автобус пригородного сообщения с около 20 пассажирами.

В области введен оперативный план «Заложник», СБУ введен план «Бумеранг». Со злоумышленником ведутся переговоры. Центр перекрыт полицией.

Известно, что мужчина выражал возмущение «существующей системой в Украине», отказался выходить и отпускать людей, а также открыл стрельбу в сторону правоохранителей. Сведений о пострадавших пока нет.

По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 147 (захват заложников) Уголовного кодекса Украины.

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