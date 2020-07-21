На окнах захваченного террористом автобуса в Луцке видны следы от выстрелов (фото, видео)
В центре Луцка неизвестный захватил автобус Берестечко-Красниловка.
На окнах автобуса видны следы от выстрелов, сообщают "Волынские новости".
СБУ о захвате заложников в Луцке
По словам пресс-секретаря волынской СБУ Иванны Полищук, автобус захватили непосредственно в Луцке. У напавшего есть оружие и взрывные устройства. Четких требований у злоумышленника нет, в Twitter нападающего были какие-то политические лозунги, но неизвестно, он ему принадлежит.
Что произошло в Луцке утром 21 июля
Как сообщили в пресс-службе полиции Волыни, сегодня утром поступило сообщение на линию 102 о том, что в центре Луцка мужчина захватил автобус с около 20 заложниками, при себе имеет взрывчатку и оружие.
В области введен оперативный план "Заложник". Территория центра города перекрыта. На месте работают все службы полиции.
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