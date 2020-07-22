В Харькове задержали мужчину, который сообщил о якобы захвате заложницы

Мужчина сообщил в полицию, что захватил здание, в котором удерживает заложницу.

В Харькове полиция задержала мужчину, который сообщил о якобы захвате заложницы.

Как сообщили в Отделе коммуникации полиции Харьковской области, сегодня около 13:20 в полицию поступило сообщение от неизвестного мужчины, который заявил, что захватил здание на улице Бондаренковской. Также мужчина сказал, что у него есть взрывчатка и оружие, а в доме удерживается женщина.

Читайте такжеВ Харькове сообщили о захвате заложников

Правоохранители установили, что дом по указанному адресу принадлежит 41-летней женщине. Она была дома, когда приехали полицейские. В настоящее время ее жизни и здоровью ничего не угрожает, в медицинской помощи она не нуждается. В домовладении оружие или взрывчатку не обнаружили.

Сотрудники полиции установили, что о захвате здания сообщил 50-летний харьковчанин, которого выявили по месту жительства. «По предварительным данным, мужчина имеет конфликт с хозяйкой дома», - сообщили в полиции.

Мужчина задержан, решается вопрос относительно сообщения ему о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 6 лет.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram