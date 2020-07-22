Прокуратура сообщила о подозрении луцкому террористу

Мужчине сообщено о подозрении сразу по четырем статьям.

Сообщено о подозрении гражданину, который вчера захватил заложников в Луцке.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

"... сообщено гражданину о подозрении в совершении террористического акта, захвате и содержании лиц в качестве заложников с угрозой уничтожения людей, посягательстве на жизнь работника правоохранительного органа, а также в незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами (ч. 1 ст. 258, ч. 2 ст. 147, ст. 348, ч. 1 ст. 263 УК Украины)", - говорится в сообщении.

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По данным следствия, мужчина захватил в Луцке рейсовый автобус пригородного сообщения с пассажирами и удерживал их в течение дня, выдвигая требования к Президенту Украины и другим высокопоставленным чиновникам.

Как отмечается, решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается.

Как сообщал ранее УНИАН, 21 июля утром на Театральной площади в центре Луцка мужчина захватил рейсовый автобус пригородного сообщения «Берестечко — Красниловка» с пассажирами. Он сообщил, что автобус заминирован и у него при себе имеется автоматическое оружие и большое количество взрывчатки.

В области был введен оперативный план «Заложник», СБУ ввела план «Бумеранг». Со злоумышленником велись переговоры. Центр Луцка был перекрыт полицией.

Известно, что мужчина, который высказывал возмущение «существующей системой в Украине», отказывался выходить и отпускать людей, а также открыл стрельбу в сторону правоохранителей. Затем выбросил из автобуса гранату, которая не сдетонировала.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил в Facebook, что подозреваемый в захвате автобуса с заложниками в Луцке - 45-летний дважды судимый гражданин Украины Максим Кривош.

По состоянию на 22:10 21 июля все заложники из автобуса, захваченного утром в центре Луцка, были освобождены. Террорист Максим Кривош задержан.

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