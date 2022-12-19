Во время совершения убийства злоумышленник находился на испытательном сроке.

В Одесской области задержали мужчину, который жестоко убил заместителя директора школы и прятался в лесополосе. Правоохранители установили, что фигурант в состоянии алкогольного опьянения проник в хозяйственное помещение потерпевшей, чтобы поживиться дармовым имуществом.

В Главном управлении Национальной полиции в Одесской области сообщают, произошедшее произошло на территории Арцизской громады в ночь с 9 на 10 декабря. Труп 67-летней жительницы села Павловка обнаружил сосед и вызвал полицейских. На теле погибшей были следы многочисленных ударов.

"Сосед рассказал правоохранителям, что женщина занимала должность заместителя директора местной школы и длительное время проживала одна в частном доме", - говорится в сообщении.

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За несколько дней полицейские установили личность злоумышленника и затем задержали его. Злоумышленником оказался 26-летний односельчанин убитой, который ранее был приговорен за кражу к пяти годам лишения свободы с испытательным сроком в три года.

Правоохранители установили, что фигурант в состоянии алкогольного опьянения проник в хозяйственное помещение потерпевшей, чтобы поживиться дармовым имуществом. Кроме продуктов питания, в помещении ничего не было, поэтому он взял металлическую монтировку и демонтировал металлопластиковое окно в жилом доме. Затем он проник в дом, где столкнулся с хозяйкой.

"Женщина выбежала во двор, стала кричать, злоумышленник бросился за ней, нанес ей многочисленные удары монтировкой по голове, вернулся в дом, взял из сумочки потерпевшей 70 грн и покинул место преступления. Потерпевшая скончалась от множественных переломов костей черепа и кровопотери", - сообщили в управлении.

Возвращаться домой злоумышленник не стал, ведь понимал, что его будут разыскивать сотрудники полиции, и поселился в лесополосе за пределами села. Однако позже мужчина вернусь в село, чтобы добыть продуктов питания.

По данным следствия, он проник в дом, в котором на тот момент никого не было, похитил банку консервированных грибов, восемь литров домашнего самогона, килограмм брынзы и зимнюю куртку. После этого он снова направился в свое "логово", где его затем задержали оперативники.

Полицейские изъяли монтировку со следами крови и другие вещественные доказательства, которые направили на экспертизу. Сейчас мужчине сообщили о подозрении в разбое, совершенном в условиях военного положения (ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса Украины), в умышленном убийстве из корыстных побуждений (п. 6 ч. 2 ч. ст. 115 УК) и краже, содеянной повторно (ч. 4 ст. 185 УКУ).

Суд избрал фигуранту меру пресечения в виде содержания под стражей. Следствие продолжается. За совершение ряда преступлений мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Инциденты в Одесской области

Недавно УНИАН уже сообщал, что в Одессе мужчина цинично воспользовался отсутствием света и придумал схему для ограблений. Он выманивал у людей смартфоны.

Кроме этого, двое одесситов в магазинах прославляли Путина и агитировали за "русский мир". Колаборантам сообщили о подозрении. А в Измаильском районе Одесской области семья из 5 человек отравилась угарным газом все попали в больницу. Также недавно стало известно, что при пожаре погибли мать с младенцем.

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