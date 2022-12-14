Колаборантам сообщили о подозрении.

В Одессе сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности двум мужчинам, которые проводили антиукраинскую пропаганду в магазинах. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.

Отмечается, что местные мужчины в возрасте 34-х и 50-ти лет публично в местах массового скопления людей призвали поддержать власть и вооруженные силы Российской Федерации. В частности, злоумышленники проводили антиукраинскую пропаганду в магазинах на территории Малиновского и Киевского районов города.

"Правоохранители установили, что один из мужчин увлекался "кремлевским режимом", называл войну в Украине освободительной спецоперацией и призвал признать Украину и РФ одним целым. А вот другой возвеличивал "вождя" страны-агрессора и одного из советских диктаторов, убеждая, что только они способны "навести порядок", - говорится в сообщении.

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Мужчинам было сообщено о подозрении в коллаборационной деятельности, что предусмотрено ч. 1 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины.

Коллаборанты в Украине

Как сообщал УНИАН, пару дней назад на Херсонщине задержали трех коллаборантов, которые угрожали расстрелом за отказ голосовать на псевдореферендуме.

На Черниговщине будут судить женщину, которая передавала россиянам информацию о перемещении и расположении подразделений Вооруженных Сил Украины.

А 22-летний житель Краматорска получил наказание в виде 14 лет за решеткой с конфискацией имущества. Мужчина фотографировал украинские военные объекты и присылал фотографии российским кураторам.

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