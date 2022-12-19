Причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрокамина.

В Одесской области во время пожара в жилом доме погибли женщина и младенец. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС в Одесской области. Отмечается, что несчастный случай произошел 18 декабря в селе Янишовка.

"В Службу спасения поступило сообщение о пожаре в частном одноэтажном доме по проспекту Мира. В результате пожара погибли 2 человека: хозяйка, 2002 года рождения и ее сын, 2022 года", - сообщили в управлении.

Пожар ликвидирован самозатуханием. Причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрокамина.

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Ситуация с пожарами в Украине

В Украине с наступлением холодов увеличилось количество пожаров и отравлений угарным газом. По данным ГСЧС,в Украине началась волна пожаров через генераторы. В частности, из-за нарушения правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печей и теплогенерирующих агрегатов количество пожаров увеличилось на 83%.

Так в Измаильском районе Одесской области семья из 5 человек отравилась угарным газом. А на Киевщине две семьи отравились угарным газом. В результате пострадал маленький ребенок, а также погиб мужчина.

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