Люди нарушили правила пожарной безопасности, отметили спасатели.

В Измаильском районе Одесской области семья из 5 человек отравилась угарным газом, все госпитализированы.

Сейчас пострадавшие в результате того, что произошло отравление угарным газом, находятся в состоянии средней тяжести в больнице, об этом сообщила пресс-служба Главного управления ГСЧС в Одесской области.

"В селе Камышовка из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления, семья из 5 человек, трое среди которых - дети, отравились угарным газом...", - говорится в сообщении.

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Ситуация в Одесской области во время войны с Россией - что надо знать

В ночь на 10 декабря в Одесской области в результате вражеских атак иранскими дронами-камикадзе Shahed был поврежден объекты энергетической инфраструктуры. В результате атаки без электроснабжения остались тысячи потребителей, электротранспорт в Одессе не мог нормально работать.

Позже ситуация улучшилась - 16 декабря в городе должен был возобновить работу общественный электротранспорт.

16 числа враг совершил новый массированный удар по Украине, было запущено более 70 ракет.

Справка УНИАН. Угарный газ (CO) называют "тихим" или "невидимым убийцей", поскольку он не имеет цвета, вкуса и запаха, но способен убить человека.

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