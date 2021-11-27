Из-за разрушения дома есть одна жертва и трое пострадали

По факту взрыва в жилом доме в Новой Одессе Николаевской области открыто уголовное производство.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции области.

Отмечается, что происшествие квалифицировано по части 2 статьи 270 "Нарушение установленных законодательством требований пожарной или техногенной безопасности, что повлекло гибель людей" Уголовного кодекса Украины.

В рамках досудебного расследования правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины этого трагического события.

Взрыв в Новой Одессе - что известно

Утром в городе Новая Одесса Николаевской области в пятиэтажном жилом доме произошел взрыв (предварительно бытового газа на 5-м этаже). В результате взрыва разрушены 4-й и 5-й этажи.

На 5-м этаже пострадали три человека, которых спасатели передали медикам.

Из поврежденного подъезда были эвакуированы 50 человек.

Во время демонтажа разрушенных элементов дома обнаружено тело без сознания женщины из квартиры на 4-м этаже. Около 17 часов тело женщины было деблокировано, однако медики констатировали смерть.

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Автор: Лидия Селезнева