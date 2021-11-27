По факту взрыва в жилом доме в Новой Одессе Николаевской области открыто уголовное производство.
Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции области.
Отмечается, что происшествие квалифицировано по части 2 статьи 270 "Нарушение установленных законодательством требований пожарной или техногенной безопасности, что повлекло гибель людей" Уголовного кодекса Украины.
В рамках досудебного расследования правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины этого трагического события.
Взрыв в Новой Одессе - что известно
Утром в городе Новая Одесса Николаевской области в пятиэтажном жилом доме произошел взрыв (предварительно бытового газа на 5-м этаже). В результате взрыва разрушены 4-й и 5-й этажи.
На 5-м этаже пострадали три человека, которых спасатели передали медикам.
Из поврежденного подъезда были эвакуированы 50 человек.
Во время демонтажа разрушенных элементов дома обнаружено тело без сознания женщины из квартиры на 4-м этаже. Около 17 часов тело женщины было деблокировано, однако медики констатировали смерть.