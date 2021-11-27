В г. Новая Одесса Николаевской области в пятиэтажном жилом доме произошел взрыв (предварительно бытового газа на 5-м этаже).
В результате взрыва разрушены 4-й и 5-й этажи, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
На 5-м этаже пострадали три человека, которых спасатели передали медикам.
У одного человека предварительно перелом руки и повреждение позвоночника, два других человека находятся в шоковом состоянии.
Из поврежденного подъезда эвакуированы 50 человек. По данным Нацполиции, в квартире на 4 этаже возможно находится женщина, проживавшая сама.
В настоящее время краном ГСЧС проводятся работы по демонтажу разрушенных элементов конструкций дома.
Всего привлечено 107 человек и 24 единиц техники, в том числе 2 кинологических расчета и психолога ГСЧС, Национальная полиция, Облгаз, Облэнерго. Приведены в готовность экскаватор и кран, а также дополнительные подразделения Центра быстрого реагирования ГСЧС.
Работает штаб по ликвидации последствий и оперативная.
Напомним, в Киевской области произошел взрыв на территории действующего детского сада. ЧП произошло в селе Кодаки (Обуховский район), где по предварительной информации случился взрыв газа в смежном с котельной пищеблоке детсада "Вербиченька". Дальнейшего горения при этом не последовало.