По предварительным данным, в результате взрыва пострадали три человека.

В г. Новая Одесса Николаевской области в пятиэтажном жилом доме произошел взрыв (предварительно бытового газа на 5-м этаже).

В результате взрыва разрушены 4-й и 5-й этажи, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

На 5-м этаже пострадали три человека, которых спасатели передали медикам.

У одного человека предварительно перелом руки и повреждение позвоночника, два других человека находятся в шоковом состоянии.

Из поврежденного подъезда эвакуированы 50 человек. По данным Нацполиции, в квартире на 4 этаже возможно находится женщина, проживавшая сама.

В настоящее время краном ГСЧС проводятся работы по демонтажу разрушенных элементов конструкций дома.

Всего привлечено 107 человек и 24 единиц техники, в том числе 2 кинологических расчета и психолога ГСЧС, Национальная полиция, Облгаз, Облэнерго. Приведены в готовность экскаватор и кран, а также дополнительные подразделения Центра быстрого реагирования ГСЧС.

Работает штаб по ликвидации последствий и оперативная.

Напомним, в Киевской области произошел взрыв на территории действующего детского сада. ЧП произошло в селе Кодаки (Обуховский район), где по предварительной информации случился взрыв газа в смежном с котельной пищеблоке детсада "Вербиченька". Дальнейшего горения при этом не последовало.

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Авторы: Виктория Гордиенко, Екатерина Жирий