Открыто уголовное производство из-за погрома в баре "Хвыльовий".

Полиция Киева начала уголовное производство по факту хулиганских действий в одном из баров столичного Подола.

Об этом информирует полиция Киева в Facebook.

В сообщении отмечается, что группа молодых людей с помощью подручных средств разбили витрину заведения и пытались проникнуть внутрь.

"После того, как им помешал персонал бара, который закрылся изнутри, нарушители прибегли к бегству", - сообщили там.

Сейчас проводятся первоочередные следственные действия, полицейские опрашивают свидетелей и очевидцев, а также устанавливают все обстоятельства этого происшествия.

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Также там рассказали, что правоохранители по имеющимся приметам обнаружили 12 человек и доставили их в Подольское управление полиции. Сейчас с ними общаются полицейские, которые устанавливают причастность молодых людей к вышеуказанным событиям, а также мотивы их поступка.

Сведения относительно этого события внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины - хулиганство.

Как сообщал УНИАН, вечером 26 ноября группа неизвестных молодых людей разгромила популярный бар "Хвыльовий" на Подоле.

Автор: Олег Давыгора