В результате взрыва разрушены 4-й и 5-й этажи.

В полуразрушенном результате взрыва жилом доме в городе Новая Одесса спасатели нашли без сознания женщину, продолжаются поиски еще двух человек.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

Напоминается, что утром в городе Новая Одесса Николаевской области в пятиэтажном жилом доме произошел взрыв (предварительно бытового газа на 5-м этаже). В результате взрыва разрушены 4-й и 5-й этажи.

На 5-м этаже пострадали три человека, которых спасатели передали медикам. У одного человека предварительно перелом руки и повреждение позвоночника, два других находятся в шоковом состоянии.

Из поврежденного подъезда были эвакуированы 50 человек.

По состоянию на 13:00 во время демонтажа разрушенных элементов дома обнаружено тело женщины в безсознательном состоянии из квартиры на 4-м этаже.

Спасатели с привлечением тяжелой инженерной техники продолжают работы по демонтажу разрушенных элементов конструкций дома и поиску двух возможно заблокированных человек.

На месте происшествия работают 116 человек и 27 единиц техники.

Местными органами власти оказывается помощь пострадавшим жителям и решается вопрос об их временном расселении.

Председатель Николаевской ОГА Виталий Ким проинформировал, что на место происшествия выехал его заместитель Игорь Кузьмин и глава Николаевской РГА Игорь Мухарский. В оперативном режиме будут отрабатываться вопросы оказания необходимой помощи пострадавшим и принимать меры, чтобы обеспечить необходимым всех жильцов дома.

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Авторы: Виктория Гордиенко, Екатерина Жирий