У детей значительные ожоги, они в тяжелом состоянии.

Двое детей, пострадавших от пожара на нефтепроводе в Надворнянском районе Ивано-Франковской области, в тяжелом состоянии. У мальчиков значительные ожоги тела.

Об этом сообщила руководитель Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук. Она отметила, что одного из детей доставили в Ивано-Франковскую областную больницу.

"Сейчас медики делают все возможное, чтобы стабилизировать состояние второго ребенка и транспортировать в ОДКБ", – сообщила глава ОВА.

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Онищук также добавила, что госпитализированы и трое взрослых 1965, 1984, 1988 годов рождения.

"Двое из них находятся в тяжелом состоянии, еще один человек – в средней степени тяжести. У всех пострадавших – ожоговые травмы. Они были доставлены в ближайшую больницу", – уточнила она.

По словам главы ОВА, еще четверых пострадавших осмотрели медики, которые работали на месте происшествия.

"У людей обнаружены незначительные ожоги и оказана необходимая медицинская помощь. От госпитализации они отказались", – говорится в сообщении.

В ОВА отмечают, что пожар ликвидирован, а на месте разлива нефтепродуктов осуществлена обработка остатков сорбентом. Там продолжают работать соответствующие службы.

В то же время в секторе коммуникации полиции Ивано-Франковской области рассказали, что пострадавшим детям 11 и 8 лет, а взрослым – 35, 39 и 58 лет. Сообщение о возгорании нефтепродуктов в ручейке, что в селе Стримба Надворнянского района, поступило на линию "102" около 16:30.

"Как предварительно удалось выяснить, утечка нефти в здешний ручей, находящийся в лесном массиве, произошла в результате разгерметизации трубопровода. Предварительно, постороннего вмешательства не обнаружено", – заявили в полиции.

При этом отмечается, что причину возгорания и обстоятельства получения гражданами телесных повреждений устанавливают спасатели и правоохранители, работающие на месте.

Взрыв на Прикарпатье

В субботу, 30 сентября, вблизи села Стримба Надворнянского района Ивано-Франковской области произошел порыв нефтепровода. Пострадали 9 человек.

По данным спасателей, произошел порыв нефтепровода (диаметром 150 мм) с последующим разлитием нефтепродуктов на площади 100 м кв. и горением. Огонь распространился на частный дом.

Председатель Надворнянской громады Ивано-Франковской области Зиновий Андреевич считает, что правоохранители должны провести расследование, не мог ли поджог стать причиной пожара на нефтепроводе. По его словам, есть много вопросов по поводу пожара, на которые пока нет ответов. Он добавил, что река Стримба сильно загрязнена нефтепродуктами.

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