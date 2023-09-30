Двое детей и трое взрослых в критическом состоянии, с многочисленными ожогами.

Вследствие разгерметизации трубопровода в Надворнянском районе Ивано-Франковской области, что привело к утечке нефтепродукта, а затем и его возгоранию, пострадали девять человек. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

"Двое детей и трое взрослых, по предварительной информации, в критическом состоянии, с многочисленными ожогами тела (более 70 процентов). Они доставлены в лечебные учреждения района и оказывается вся необходимая помощь. Еще четырем людям оказана необходимая медицинская помощь на месте", - сообщила руководитель Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук

Онищук отметила, что пожар ликвидирован. В результате возгорания нефтепродуктов огонь распространился на частный дом. Она отметила, что причины трагедии устанавливаются.

В свою очередь пресс-служба "Укрнафты" сообщила, что их специалисты вместе со спасателями ГСЧС ликвидировали последствия порыва нефтепровода 150 мм с разлитием нефтепродуктов и горением в Ивано-Франковской области.

"Сейчас ситуация контролируемая. Район разгерметизации трубопровода локализован. Транспортировка нефтепродуктов по трубопроводу остановлена. Обстоятельства чрезвычайного происшествия выясняются, на месте работают правоохранительные органы", - указано в поедомлении.

Взрыв на газпроводе на Прикарпатье - что известно

Сегодня вблизи села Стримба Надворнянского района Ивано-Франковской области произошел порыв нефтепровода. В результате инцидента вспыхнул пожар

В ГСЧС сообщали, что произошел порыв нефтепровода (диаметром 150 мм) с последующим разлитием нефтепродуктов вдоль ручья на площади 100 м кв. и горением, с распространением огня на частный дом. Ранее сообщалось о 6 пострадавших, двое из которых дети.

Вас также могут заинтересовать новости: