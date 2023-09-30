Река Стримба сильно загрязнена нефтепродуктами.

Правоохранители должны провести расследование, не мог ли быть поджог причиной пожара на нефтепроводе на Прикарпатье, считает председатель Надворнянской громады Ивано-Франковской области Зиновий Андреевич.

По его словам, есть много вопросов по поводу пожара, на которые пока нет ответов. Он рассказал, что река Стримба сильно загрязнена нефтепродуктами.

"Что стало причиной взрыва или что стало причиной пожара, будут устанавливать правоохранители", - отметил Андреевич.

При этом он рассказал, что почти с самого начала был на месте происшествия и "видел пожары от разлива больших объемов нефти, которые распространились по руслу реки".

"Неизвестно, почему она загорелась, вспыхнула по руслу реки Стримба... Правоохранительные органы все на местах и все делают для того, чтобы определить причину, не было поджога. Не знаю, я не специалист. Но скажу, что практически пройдя несколько сотен метров по берегу реки Стримба, видим большие объемы разлива нефти. Знаем, что нефть просто так от окурка не горит. Неизвестно, что произошло, странная ситуация", - сказал он.

Андреевич отметил, что должны быть проведены экспертизы для определения причин возникновения пожара.

По его словам, пострадавших с разной степенью тяжести травм доставили в медицинские учреждения, среди них двое детей.

Взрыв нефтепровода на Прикарпатье

Как сообщал УНИАН, 30 сентября в 17:00 вблизи села Стримба Ивано-Франковской области произошла разгерметизация нефтепровода (диаметром 150 мм) с последующим разлитием нефтепродуктов вдоль ручейка на площади 100 м кв. и горением, а также с распространением огня на частный дом.

Почти через час пожар был ликвидирован.

В Ивано-Франковской ОВА сообщили о девяти пострадавших. При этом отметили, что двое детей и трое взрослых, по предварительной информации, в критическом состоянии, с многочисленными ожогами тела (более 70%). Они доставлены в лечебные учреждения района, им оказывается вся необходимая помощь. Еще четырем людям оказали необходимую медицинскую помощь на месте.

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