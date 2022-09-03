На сейчас известно о пяти пострадавших, в том числе четырех детях.

Начато расследование по факту ранения детей в Чернигове на выставке оружия.

Об этом сообщается на странице офиса генерального прокурора в Facebook.

Согласно информации, уголовное производство открыто по факту нарушения правил обращения с оружием (ч. 2 ст. 414 Уголовного кодекса Украины). Процессуальное руководство осуществляет Черниговская специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере Центрального региона.

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По данным следствия, 3 сентября 2022 года в городе Чернигове во время проведения выставки оружия военнослужащие территориальной обороны демонстрировали гражданскому населению оружие и боеприпасы. Во время демонстрации один из боеприпасов сдетонировал. В результате этого были травмированы пять человек, среди них четверо детей в возрасте от 2 до 12 лет.

"Сейчас пострадавшие находятся в больнице с различными степенями тяжести телесных повреждений. В настоящее время продолжается осмотр места происшествия, допрос свидетелей, изъятие оружия и боеприпасов. Решается вопрос о задержании причастных к преступлению лиц в порядке ст. 208 УПК Украины и сообщения им о подозрении", - говорится в сообщении.

Досудебное расследование осуществляется следователями ГБР.

Как сообщил городской голова Чернигова Владислав Атрошенко на своей странице в Facebook, в результате взрыва боеприпаса "четверо детей и четверо взрослых получили ранения". Один ребенок в больнице в тяжелом состоянии. Все остальные после амбулаторного осмотра находятся дома.

"Призываю следствие как можно быстрее установить и привлечь виновных к ответственности. Как и тех, кто разрешил проведение такой выставки",- написал Атрошенко.

В пресс-службе Черниговского городского совета заявили, что никаких официальных разрешений на проведение этого мероприятия Черниговский городской совет не предоставлял. А также не получала уведомлений о его проведении.

В пресс-службе горсовета сообщили, что, по предварительной информации, сдетонировал противотанковый снаряд, который попал в крышу одного из частных домов - новостройки в этом микрорайоне. В то же время местные СМИ информировали, что выстрелил противотанковый гранатомет, когда мальчик, который пришел на выставку, взял его в руки.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Чернигове во время выставки боеприпасов, которая проходила в центре города - на Валу, в 13:30 сдетонировал один из снарядов.