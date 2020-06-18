В Киеве взорвалась электровышка, момент попал на видео

В результате взрыва часть Днепровского района осталась без света.

Вблизи жилого комплекса Комфорт-Таун в Днепровском районе Киева произошло возгорание с последующим взрывом высоковольтной вышки.

Видео момента загорания опубликовано в соцсети.

Инцидент случился в 12:58.

Очевидцы в соцсетях сообщают, что был слышен взрыв. Вследствие аварии на части левого берега Киева отключили электроснабжение.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!

Как сообщает сервисная компания ДТЭК Киевские электросети, большая часть левобережного района столицы оказалась обесточена в результате крупной аварии оборудования.

Электричество отсутствует в зданиях и домах на улицах Тютюнника, Энтузиастов, Сверстюка, Туманяна, на Днепровской и Русановской набережных и на Русановском бульваре. Также свет исчез на соседних улицах.

Как сообщал УНИАН, 15 июня из-за непогоды в Украине без электроснабжения остались 178 населенных пунктов в 9 областях.

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