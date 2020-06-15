К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Из-за непогоды в Украине без электроснабжения остались 178 населенных пунктов / УНИАН

Из-за непогоды в Украине без электроснабжения остались 178 населенных пунктов в 9 областях.

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Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"В ночь с 14 на 15 июня из-за осложнения погодных условий (сильные осадки, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 178 населенных пунктов в 9 областях, а именно: Сумская - 93, Киевская - 28, Черниговская - 21, Луганская - 19, Донецкая - 5, Тернопольская - 5, Черновицкая - 3, Кировоградская - 2 и Запорожская - 2", - говорится в сообщении.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Кроме того, в Черновицкой области в результате паводка подтоплено около 50 метров автодороги вблизи с. Маршинцы Новоселицкого района.

"14 июня около 22 часов в результате добегания паводковой волны в р. Прут произошел локальный выход воды на пойму в низменном месте с переливом на местной автодороге (по состоянию на 07 час 15 июня подтоплено около 50 м дороги, глубиной до 20 см) вблизи с. Маршинцы Новоселицкого района", - отметили в ГСЧС.

Отмечается, что в результате подтопления закрыто движение через временный технологический мост, с между с. Маршинцы Новоселицкого района и с. Лунка Герцаевского района.

"Организован объезд. Подтоплений домохозяйств и сельхозугодий нет", - добавили в ведомстве.

Напомним, в понедельник, 15 июня, в большинстве регионов Украины ожидается ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.