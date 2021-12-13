Татьяна Черновол отметила, что врачи не смогли объяснить причину остановки сердца.

Отец бывшей народной избранницы Татьяны Черновол внезапно скончался в Египте. Во время купания в море 66-летнему украинцу по неизвестной причине стало плохо.

Об этом рассказала экс-депутат Верховной Рады в Facebook.

"Отдыхал с мамой. Плавали в море, смотрели на рыбок. Вдруг что-то произошло. Выбросил маску и поплыл к берегу, мама увидела, что не дышит, но плывет. На мелководье остановился – и отключился. Люди на берегу спасали, в больнице запустили сердце, которое дорогой остановилось. Анализы были в норме. Мозг был жив, сердце забилось, как у спортсмена, с каждым днем становилось лучше... Думали — чудо, еще немного и проснется, будем вспоминать и удивляться. Рядом была мама, а я в это время была на телефонной связи… И тут все остановилось…", — говорится в сообщении.

При этом женщина отметила, что медики до последнего боролись за жизнь ее отца. По ее словам, ни египетские, ни украинские врачи не смогли объяснить, что привело к летальному исходу. Черновол предположила, что к смерти ее отца мог привести яд рыбы крылатки, которая распространена в Египте.

Читайте такжеСуд признал, что информация Гордона и Бутусова о российском гражданстве Пальчевского ложнаяТакже экс-нардеп пожаловалась на страховую компанию, которая проводила махинации с анализами, чтобы не выплачивать страховку.

Как ранее сообщал УНИАН, 11 декабря в Киеве умер общественный деятель и бывший депутат Киевсовета Алексей Новиков.

Причиной смерти стал сердечный приступ, ему было всего 38 лет.

В Киевском городском совете выразили соболезнования родным и близким депутата Киевского городского совета VIII созыва Алексея Новикова.

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Автор: Анастасия Горбачева