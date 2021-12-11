Причиной смерти экс-депутата стал сердечный приступ.

11 декабря в Киеве умер общественный деятель и бывший депутат Киевсовета Алексей Новиков.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевского городского совета.

Причиной смерти стал сердечный приступ, ему было всего 38 лет.

В Киевском городском совете выразили соболезнования родным и близким депутата Киевского городского совета VIII созыва Алексея Новикова.

"Алексей Новиков в статусе депутата и общественного деятеля работал на благо нашего города, всегда отстаивал интересы общины. Но жизнь часто бывает несправедливой и отнимает в расцвете сил. Вечная память!"- отметили там.

Смерть политика подтвердила его жена в Facebook.

Она сообщила, что прощание с ним состоится 12 декабря в Киевском колумбарии на Байковом кладбище в 14:00.

Алексей Новиков: что о нем известно

Алексея Новикова в 2006 году избрали депутатом Киевсовета на одном из округов Днепровского района от блока Леонида Черновецкого. Во второй раз он стал депутатом в 2015 году от партии "Единство".

В Киевсовете Алексей Новиков был секретарем экологической комиссии. Он активно боролся со столичными застройщиками, защищал архитектурные памятники Киева и призывал горожан беречь окружающую среду.

У Алексея Новикова остались жена и четыре дочери.

Как сообщал УНИАН, 25 ноября умер бывший мэр Киева Александр Омельченко.

Автор: Виолетта Орлова