Украинки долго реанимировали жителя Минска и спасли его.

В египетском курортном городе Шарм-эш-Шейх житель Минска Сергей пошел нырять в маске у отеля и сам обратно не вернулся – на понтон вытащили его бездыханное тело.

Белоруса спасли украинские медсестры Антонина Задорожная и Наталья Розанова, которые работают в отделении интенсивной терапии Национального института рака, говорится в сюжете ТСН.

Когда мужчину вытащили из воды, медсестры загорали на пляже, но не растерялись и начали оказывать ему помощь. Женщины долго безрезультатно реанимировали мужчину, и местный спасатель сказал, что нужно переставать оказывать помощь. После этого Розанова подчеркнула, что по протоколу реанимация должна длиться 40 минут, и уже на 20-й мужчину вернули к жизни.

Задорожная сказала, что на понтон мужчину вытащили уже совсем серого, синего с открытыми зрачками.

"Наталья делала искусственное дыхание, Антонина переворачивала и выстукивала воду, а чтобы качать сердце, нужна была мужская сила – медсестры показали сильному дайверу, что делать, и корректировали его движения", – выяснили журналисты.

Розанова добавила, что реанимация длилась долго, а эффекта не было.

"Мы долго работали... а эффекта нет и нет... У меня в голове постоянно крутилось: ну как же так, как же так, ну не может быть такого. Это здоровый человек, который пошел купаться и, считайте, не вернулся", – рассказала она.

Читайте такжеВ Египте ядовитые скорпионы изжалили сотни людей, несколько человек погиблиВ какой-то момент местный спасатель начал убеждать, что шансов на спасение нет, надо останавливаться.

После этого Розанова настояла на том, что нужно продолжать реанимацию, поскольку по протоколу она должна длиться 40 мин.

На 20-й минуте сердечно-легочной реанимации начала отходить вода из легких, запустилось сердце, Сергей буквально вернулся с того света.

"...До конца своих дней я им буду благодарен... Наташа не сдалась, теперь она для меня, как крестная мать", – поделился белорус.

Ранее стало известно, что в одном из отелей в египетском городе Хургада массово отравились туристы. Позже стало известно, что среди пострадавших есть граждане Украины. По данным МИД Украины, отравились 11 наших земляков.

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Автор: Екатерина Присяжнюк