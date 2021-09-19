Предварительная причина возгорания - замыкание электропроводки.

В Харьковской области во время пожара на базе отдыха пострадали два человека.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции.

Сообщение о пожаре на базе отдыха, что в поселке Печенеги Чугуевского района, поступило правоохранителям в 06:08.

Во время возгорания в доме находилось 10 человек, двое из которых - мужчина 43 лет и 35-летняя женщина - получили травмы и доставлены в больницу. Другие восемь человек от медицинской помощи и от дачи объяснений отказались.

Предварительная причина возгорания - замыкание электропроводки.

По факту пожара начато уголовное производство по части 1 статьи 270 "Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности" Уголовного кодекса Украины.

Как ранее сообщал УНИАН, в Кривом Роге Днепропетровской области во время пожара в многоэтажке пострадал владелец квартиры и спасен ребенок.

По данным местного СМИ "Первый городской", об инциденте спасателям сообщила местная жительница. По ее словам, в многоэтажке прогремел взрыв, из-за чего на асфальт упала дверная или оконная рама. На место происшествия прибыли сотрудники ГСЧС, медики и газовщики.

Автор: Светлана Закелова