У пострадавшего - отравление продуктами горения. От госпитализации он отказался.

В Кривом Роге Днепропетровской области сегодня во время пожара в многоэтажке пострадал владелец квартиры и спасен ребенок.

Как сообщает ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области информация о пожаре в многоэтажке на улице Мухиной Долгинцевского района города поступило в Службу спасения "101" сегодня в 09:54.

По прибытию к месту происшествия установлено, что пожар возник в жилой комнате квартиры, расположенной на седьмом этаже девятиэтажного жилого дома.

"Во время пожара пострадал владелец квартиры, мужчина 1969 г. р. Предварительно, он получил отравление продуктами горения. От госпитализации отказался", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что из соседней квартиры спасен мальчик, 2011 г. р., ребенка вывели на свежий воздух. Его состояние удовлетворительное, в госпитализации не нуждается.

По данным ГСЧС, огнем повреждена мебель и вещи домашнего обихода на общей площади 20 м кв.

Пожар локализован в 10:28 и ликвидирован в 10:35.

По данным местного СМИ "Первый городской", об инциденте спасателям сообщила местная жительница. По ее словам, в многоэтажке прогремел взрыв, из-за чего на асфальт упала дверная или оконная рама. На место происшествия прибыли сотрудники ГСЧС, медики и газовщики.

Сообщается, во время взрыва в квартире находился 52-летний мужчина с внуками. Дети, по предварительным данным, были заблокированы на балконе квартиры на седьмом этаже.

Кроме того, в соседней квартире помощь потребовалась 10-летнему мальчику. Он рассказал спасателям, что комнаты наполнились дымом, но он не может выйти. Спасатели открыли дверь, надели на него кислородную маску и вывели на улицу.

Как ранее сообщал УНИАН, в Житомире на одном из предприятий взорвалась 200-литровая бочка с легковоспламеняющимся веществом. В результате три человека получили ожоги.

Авторы: Светлана Макринская, Анастасия Горбачева