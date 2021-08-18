Лжеминеру грозит от двух до восьми лет лишения свободы.

В курортном поселке Затока Одесской области из-за "минирования" с базы отдыха эвакуировали более 200 человек.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.

Инцидент произошел поздно вечером 17 августа - в правоохранительные органы поступило анонимное сообщение о том, что заминирована база отдыха на Будакской косе.

Читайте такжеВ Затоке туристы жалуются на фальшивые креветки из желатина (видео)По указанному адресу немедленно выехали взрывотехники и кинологи областной полиции, следственно-оперативная группа и спасатели. Эвакуировав с турбазы более двухсот отдыхающих, правоохранители обследовали территорию, но взрывных устройств и веществ не обнаружили.

Сейчас в рамках начатого уголовного производства устанавливают личность лжеминера. Ему грозит от двух до восьми лет лишения свободы.

Напомним, ранее в этом году Минздрав рекомендовал не купаться на побережье Затоки, обнаружив, что морская вода не соответствует санитарным нормам.

Автор: Лариса Козовая