Юные блогеры отказались компенсировать магазину стоимость разбитого виски.

В Киеве парень ради эффектного видео в TikTok разбил бутылку виски, цена которой может достигать 7500 долларов.

Видео инцидента опубликовал Telegram-канал "Ху**ый Киев".

По их данным, случай произошел в магазине Goodwine.

На записи слышно, как подросток на камеру друга заявляет, что у него в руках находится бутылка Glen Grant за 7500 долларов. После этого он якобы случайно ее роняет на пол, и та разбивается вдребезги.

Сообщается, что юные блогеры отказались компенсировать магазину стоимость разбитого виски.

В паблике также отметили, что бутылка элитного Glen Grant Rare Vintage 1948 года стоит 205 тысяч гривень.

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Как рассказали Obozrevatel в правоохранительных органах, действия подростка могут подпадать под санкцию ст. 194 УКУ – умышленное уничтожение или повреждение имущества. Статья предусматривает наказание от максимального штрафа в размере 68 тыс. гривень до лишения свободы на срок до 3 лет.

Кроме того, владельцы товара могут в суде потребовать от парня возместить ущерб за разбитый алкоголь.

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Автор: Денис Прядко