Много лет назад болгарская провидица предупредила человечество о возможной катастрофе.

Болгарская прорицательница Ванга всю свою жизнь делала очень точные предсказания о судьбе человечества, иони продолжают сбываться даже после ее смерти.

Издание Ladbible отметило, что 2025 год выдался тяжелым, поскольку сохраняется угроза Третьей мировой войны. У Ванги также было много предсказаний на 2025 год, включая инопланетную активность и глобальные конфликты.

Одним из известных предсказаний Ванги было предсказание разрушительной солнечной бури, которая должна обрушиться на Землю. Однако, хотя она предсказала ее на 2023 год, но вполне реально, что она просто немного промахнулась в годе.

Недавно ученые предупредили, что Землю вот-вот поразит так называемый "каннибальский шторм" – самая мощная солнечная буря, произошедшая в космосе за более чем 20 лет. Шторм получил такое название из-за того, что он поглощает другие бури, становясь еще больше.

Издание напомнило, что из-за последней мощной магнитной бури запуск космического корабля NASA был отложен, кроме того, наблюдалось сильное северное сияние. Британская геологическая служба добавила, что буря нарушила связь, спутниковую и GPS-навигациюи, возможно, даже привела к некоторым отключениям электроэнергии.

К счастью, магнитное поле и атмосфера Земли помогают защитить человечество от самых сильных из этих штормов, но к их воздействию людям стоит быть готовыми, отметило издание.

