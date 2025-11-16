Финский лидер убежден, что Запад не должен ставить на паузу поддержку Украины из-за коррупционного скандала.

Активные боевые действия будут продолжаться в Украине как минимум до весны, поэтому Европа должна продолжать поддержку Киева. Об этом заявил президент Финляндии Александер Стубб в интервью Associated Press.

Он отметил, что Зеленскому стоит быстро разобраться с коррупционным скандалом вокруг "Энергоатома", потому что эта ситуация играет на руку России. Вместе с тем Стубб призвал европейских лидеров продолжать и по возможности усилить финансовую и военную поддержку Киева, несмотря на коррупционный скандал.

"Я не очень оптимистично настроен относительно достижения прекращения огня или начала мирных переговоров, по крайней мере в этом году", - сказал Стубб, добавив, что было бы хорошо "что-то начать" до марта.

Чтобы мир воцарился в Украине, Трамп и европейские лидеры должны максимально усилить давление на Россию и Путина, изменив его стратегическое мышление, отметил финский президент. Пока же Путин остается на своих первоначальных позициях, отрицающих независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, говорит Стубб.

Финский президент убежден, что Запад должен использовать для поддержки Украины сотни миллиардов долларов замороженных российских активов, хранящихся в Европе. Он также одобрительно отозвался об американских санкциях против компаний "Лукойл" и "Роснефть". При этом Стубб добавил, что нужно сделать больше, чтобы Украина могла нанести удар по российской военной промышленности, вероятно, намекая на передачу крылатых ракет "Томагавк".

Война в Украине: стратегическая ситуация

Как писал УНИАН, большинство обозревателей склонны считать захват Покровска россиянами неизбежным, но стратегически не очень важным. Военный эксперт Сэмюэль Рамани считает, что главная опасность потери города для Украины заключается в снижении боевого духа, тогда как на фронт в целом это событие стратегически не повлияет.

Между тем немецкий военный эксперт Юлиан Рёпке считает, что Украина движется к стратегическому поражению. Медленно, но неуклонно российские войска продвигаются на фронте, тогда как украинская власть и западные партнеры, по его мнению, ведут себя так, будто не осознают стратегической опасности.

