Таинственный покупатель приобрел все права на "цифровую любовь" Марты Рентел за 250 тысяч долларов.

21-летняя звезда TikTok из Польши Марта Рентел стала первым в мире человеком, который продал свою "виртуальную любовь" в виде невзаимозаменяемого токена (NFT).

Об этом сообщает The Sun.

Он представляет собой сертификат уникальности цифрового объекта и подтверждает право владения им.

Таинственный покупатель приобрел все права на "цифровую любовь" Марты за 250 тысяч долларов. Любовь блондинки существует исключительно онлайн, поэтому никакой физической близости покупатель не получит.

Однако после сделки блогерша заявила, что согласна пообедать с загадочным поклонником в реальности, но только, если он раскроет свою личность.

"Физическая любовь, платоническая любовь и цифровая любовь могут отличаться, но каждая из них реальна - так же, как и все наши мысли и чувства… Цифровое - значит вечное. Ведь все, что оцифровано, останется с нами до конца света - фотографии, фильмы, воспоминания… Все", - заявила полька.

Невзаимозаменяемый токен (NFT, non-fungible token) - вид криптографических токенов, каждый экземпляр которых уникален и не может быть обменен или замещён другим аналогичным токеном.

NFT представляет собой сертификат уникальности цифрового объекта - цифровой криптографический сертификат, который подтверждает право на владение цифровым активом (цифровым артефактом, файлом). NFT не препятствует копированию цифрового артефакта, он только закрепляет право владения оригинальным экземпляром цифрового артефакта.

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Автор: Денис Прядко