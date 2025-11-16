В частности изменение погоды помогло россиянам в Донецкой и Запорожской областях.

На фронте в Украине из-за изменения погоды возникли опасные условия, однако и возможности для обеих сторон конфликта. Несмотря на то, что туман ограничивает использование дронов, обе стороны сумели использовать это атмосферное явление в свою пользу. Об этом пишет CNN.

По данным аналитиков DeepState, 14 ноября российские военные воспользовались плохой видимостью, чтобы построить понтон через реку Волчья на юге Украины. Эксперты отметили, что оккупантам удалось переправить не менее 10 транспортных средств, которые затем выехали в село Дачное.

"Туман очень густой, и силы врага продолжают накапливаться", - рассказал в Telegram украинский солдат Станислав Бунятов.

В Донецкой области туман усложнил использование дронов обеими сторонами в Покровске, за который идут ожесточенные бои, а также добавил элемент случайности на поле боя.

"Туман на Донбассе. В тумане хорошо передвигаться, потому что дронам труднее попасть в тебя, но нам тоже трудно, и все это превращается в какую-то игру в нарды на этой земле", - отметил один из украинских солдат в этом районе.

В то же время военный аналитик Дэвид Акс говорит, что туман помог украинскому штурмовому полку провести в последние дни рейды в районах Покровска, где присутствуют российские захватчики, "пересекая железнодорожные пути, разделяющие Покровск".

"Перестрелки вспыхивают в самых неожиданных местах (особенно после тумана)", - написал украинский оператор дронов Евгений Строкан.

Обычно украинцы используют дроны для наблюдения, чтобы отслеживать движения российских войск, однако погода мешает этому.

"Туман, ветер и дождь значительно ухудшают работу дронов, что позволяет россиянам проникать через украинские позиции", - отметил в пятницу в X аналитик Майкл Кофман, который недавно посетил Украину.

Кроме того, погода помогла россиянам и в Запорожской области, где, как сообщило Минобороны РФ, они захватили село Яблоково и еще два соседних населенных пункта.

По словам украинских защитников, в некоторых районах Запорожской и Днепропетровской областей происходили интенсивные наступательные операции и массированные артиллерийские обстрелы со стороны РФ.

Они добавили, что за последние сутки произошло почти 40 столкновений, в результате чего "потери врага составили почти 300 человек и 58 транспортных средств".

Также украинские бойцы сообщили, что подразделения ВСУ были выведены из одного села в Запорожье "на позиции, более благоприятные для обороны".

Ранее командир экипажа спецотряда беспилотных систем "Тайфун" Нацгвардии "Бойко" рассказал о ситуации на Запорожском направлении. По его словам, враг сейчас будет пытаться перерезать логистику ВСУ по трассе между Гуляйполем и Покровском.

"По состоянию на сейчас на направлении работают подтянутые резервы, сведенные силы для стабилизации обстановки, мероприятия продолжаются, ситуация контролируется. Пока процесс продолжается, говорить о конкретных результатах рано. Все зависит от развития обстановки в ближайшее время", - добавил командир.

В то же время старший лейтенант Сил обороны Украины с позывным "Алекс" заявил о сложной ситуации на Купянском направлении. Он отметил, что там возникли проблемы, в том числе, с логистикой.

"На Купянском направлении довольно сложная ситуация, а именно на выступе в районе Купянска-Узлового, на левом берегу р. Оскол, где противник взял полностью под огневой контроль территорию, подконтрольную подразделениям СОУ (Сил обороны Украины, - УНИАН), из-за чего логистика и даже передвижения довольно проблематичны", - подчеркнул "Алекс".

