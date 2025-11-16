Игроки раскритиковали Call of Duty: Black Ops 7 за использоавние картинок, сгенерированных ИИ

Activision использовала ИИ для создания визиток.

Call of Duty: Black Ops 7 столкнулась с критикой после того, как игроки заподозрили использование генеративного ИИ в оформлении внутриигровых визиток.

Activision уже указала на странице игры в Steam, что проект действительно использует инструменты генеративного ИИ при создании некоторых игровых ассетов, но не уточнила, какие именно элементы были сгенерированы.

Пользователи Reddit считают, что речь идёт именно о визитках. Однако кто-то видит в этом естественный этап развития индустрии, а часть аудитории недовольна тем, что ИИ используется в игре такого масштаба и стоимости.

Игроки также подчёркивают, что студия Treyarch располагает сильной командой художников, и потому выбор в пользу ИИ выглядит особенно спорным.

В комментарии для CharlieIntel Activision подтвердила факт применения ИИ, но отказалась говорить, участвовал ли он в создании визиток. Издатель подчеркнул, что творческий процесс всё ещё определяется специалистами внутри студий.

Аналитика Totally Human показывает, что за год количество проектов на Steam, официально указывающих на использование генеративного ИИ, выросло примерно на 800% - с тысячи до почти восьми тысяч игр.

Ранее мы рассказывали, что Xbox подняла стоимость Game Pass из-за Call of Duty в подписке. Из-за Call of Duty в Xbox Game Pass компания потеряла около 300 миллионов долларов, говорят в Bloomberg.

