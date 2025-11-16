Предыдущий удар по заводу был нанесен 28 августа.

Удар по Новокуйбышевскому нефтеперерабатывающему заводу (НПЗ) "Роснефти" ночью 16 ноября нанесли Силы беспилотных систем (СБС) совместно с Силами спецопераций и Главным управлением разведки Минобороны Украины.

Об этом сообщил командующий СБС ВСУ в Telegram Роберт "Мадьяр" Бровди. Он напомнил, что удар по этому НПЗ нанесен не впервые.

"28 августа 2025 года был полностью остановлен после визита "птиц СБС" совместно с ССО. Горело тот раз знатно и надежно в семи очагах одновременно", - рассказал командующий.

По его словам, россияне восстанавливали завод после украинской атаки долго, "поэтому следующий визит был на грани терпения". Мадьяр рассказал, что на предприятии производят топливо для реактивных двигателей высшего сорта, а также бензин и дизель.

Удары по НПЗ России

Как сообщал ранее УНИАН, 15 ноября Генштаб подтвердил поражение Рязанского НПЗ, который изготавливал для воздушно-космических сил врага. В частности, предприятию удавалось выпускать в среднем 840 тысяч тонн в год авиационного керосина ТС-1.

Саратовский НПЗ полностью остановил работу после ударов украинских дронов 11 и 14 ноября. По данным Reuters, предприятие может оставаться остановленным до конца месяца. Удары могли повредить установку первичной переработки нефти CDU-6 - единственную установку первичной переработки на заводе.

Также мы писали, что 4 ноября украинские дроны атаковали ведущий НПЗ России "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" в городе Кстово. Завод обеспечивает, в частности, Московский регион, на него приходится около 30% потребления бензина в стране.

