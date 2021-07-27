Горе-блогеры принесли с собой бутылку с чаем, чтобы разбить ее в магазине ради видосика в TikTok.

Подросток-тик-токер, который якобы разбил бутылку элитного виски в одном из магазинов, извинился за свой поступок. Как оказалось, извиняться было не за что, ведь эта история фейк.

Сооветствующее видео появилось в одном из Telegram-каналов.

По словам блогера, ему стыдно за свой поступок, но у него нет денег, чтобы ее оплатить.

"Я прошу прощения за то, что мы разбили бутылку. Я это все снимал на видео - мне очень, очень стыдно. У меня, к сожалению, нет денег, чтобы оплатить эту бутылку. Простите меня, пожалуйста - я больше не буду" , - заявил горе тик-токер.

При этом блогер плакал на камеру.

Вот только в магазине в комментарии APnews рассказали, что история с разбитой бутылкой виски за 7500 долларов Glen Grant Rare Vintage 1948 – фейк. Парень со своим другом принесли в бутылке чай.

"Это все неправда. Ребята пришли со своей бутылкой чая и попросили ее разбить, чтобы снять видео. Рядом были сомелье и охрана. Ничего делать не будем - это же дети, что с них взять. К тому же, на нас эта история никак не сказывается", - подытожила менеджер.

Как ранее сообщал УНИАН, 21-летняя звезда TikTok из Польши Марта Рентел стала первым в мире человеком, который продал свою "виртуальную любовь" в виде невзаимозаменяемого токена.

Автор: Анастасия Горбачева