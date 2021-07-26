Юные блогеры сняли все ради развлечения.

UPD:В магазине Goodwine рассказали, что в разбитой блогером бутылке был чай

В СМИ появилась информация, что в Киеве парень ради эффектного видео в TikTok разбил якобы бутылку виски, цена которой может достигать 7500 долларов.

Видео инцидента опубликовал Telegram-канал "Ху**ый Киев". Случай произошел в магазине Goodwine.

На записи слышно, как подросток на камеру друга заявляет, что у него в руках находится бутылка Glen Grant за 7500 долларов. После этого он якобы случайно ее роняет на пол, и та разбивается вдребезги.

Позже в магазине Goodwine в комментарии APnews рассказали, что история с разбитой бутылкой виски за 7500 долларов Glen Grant Rare Vintage 1948 – фейк. Парень со своим другом принесли в бутылке чай.

"Это все неправда. Ребята пришли со своей бутылкой чая и попросили ее разбить, чтобы снять видео. Рядом были сомелье и охрана. Ничего делать не будем - это же дети, что с них взять. К тому же, на нас эта история никак не сказывается", - отметила менеджер.

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Автор: Денис Прядко