Нападавший бил военного ногами и угрожал.

Очередной случай избиение военного получил огласку. В поселке Шрамковка Черкасской области военный Александр Сердюк подвергся нападению со стороны 21-летнего местного жителя Андрея Конкудана. Воин получил сильную контузию и множественные осколочные ранения на фронте и сейчас передвигается на костылях.

Как рассказала местная волонтер Татьяна Сила, инцидент произошел на остановке маршрутки 10 июля.

"Выйдя из маршрутки в поселке Шрамковка вижу такую картину: военного со следами ранений бьет ногами на проезжей части какой-то недолеток лет двадцати. Из его уст звучит фраза: "Вы, ВСУшники, к***енные, мочить надо, из-за вас война". Подбежали люди, которые были неподалеку, чтобы оттащить этого малолетнего, помогли подняться военному, потому что он передвигается на костылях. Этот подонок кому-то звонит и кричит: "Сейчас из Киева приедут пацаны, вас порешают". Военный вырывается из рук своих односельчан, и ковыляя с костылями, пытается догнать этого изверга. Вслед за ним едут на велосипедах мальчишки лет 12-ти и бросают в военного мелкие камни, выкрикивая оскорбления", – пишет волонтер.

Татьяна отмечает, что раненый Сердюк пошел в ряды ВСУ в начале полномасштабной войны, был снайпером и прошел Соледар и Бахмут. После ранения и госпиталя был выведен из штата и получил отпуск, который он решил провести в родном селе. Такой "теплый прием" дома "добил" военного.

"Никогда еще не видела, чтобы сильный, мужественный мужчина так плакал от обиды. Я никогда не забуду, как дрожали его плечи под моими руками от слез обиды и бессилия", – пишет Татьяна.

Реакция полиции на инцидент

12 июля ГУНП в Черкасской области сообщило, что по факту избиения военнослужащего в Золотоношском районе было открыто уголовное производство. Предварительная правовая квалификация – умышленное легкое телесное повреждение (ст. 125 УКУ).

"В полицию поступило сообщение о том, что ... возле остановки общественного транспорта между молодым человеком и военнослужащим произошел конфликт, во время которого молодой человек нанес телесные повреждения военному. На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа. Полицейские выяснили, что телесные повреждения военному нанес 21-летний местный житель. В настоящее время пострадавший военнослужащий находится в больнице. В рамках расследования будут установлены все обстоятельства происшествия", – говорится в сообщении полиции.

Волонтер Татьяна рассказывает, что при составлении протокола полицейские также оскорбляли военного. Она ставит под сомнение возможность привлечь парня, который его избивал, к ответственности.

"Отдельная благодарность полицейскому, который составляя объяснения все перекрутил так, чтобы можно было все слить и ничего не делать, списав на бытовой конфликт. А когда Александр отказался подписывать то "объяснение", назвал военного "г*вномесом". Я лично читала то объяснение, которое от реальности было далеко, как небо от земли. Военного выставили неуравновешенным неадекватом", – рассказывает женщина.

Реакция нападающего

Вскоре после того, как ситуация с избиением Сердюка получила огласку, неизвестные нашли Конкудана и заставили извиниться на камеру.

"Я ударил военнослужащего, который был на костылях. Извините, пожалуйста, я больше так не буду. Цеплять и видеть не буду. Извините, пожалуйста, меня", - сказал парень на видео, распространенном в соцсетях.

Избиение военных в Украине

Весной в Сети всплыло видео из Хмельницкого, на котором попы УПЦ МП в помещении храма бьют украинского военного Артура Ананьева, который с начала полномасштабной войны добровольцем ушел на фронт. По факту избиения военного открыто дело.

Также в апреле офицер, который находился под круглосуточным арестом, избил раненого солдата в воинской части в Волынской области. Делом занимается Государственное бюро расследований.

В марте огласку получил инцидент на Житомирщине: командир второго взвода роты охраны лейтенант Виктор Витусевич избил ногами солдата-срочника.

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