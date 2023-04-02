Правоохранители отметили, что по факту избиения военнослужащего открыто дело.

Правоохранители прокомментировали драку в Свято-Покровском Кафедральном соборе УПЦ МП. По факту избиения военного открыто дело.

Представительница УПП Хмельницкой области Виктория Тимощук сообщила в комментарии изданию vsim.ua, что в 10:20 в Свято-Покровском Кафедральном соборе УПЦ во время богослужения у 26-летнего мужчины произошел конфликт с местным священником.

"Мужчина во время проведения молитвенной литургии, сбросил со стола на пол книгу "Евангелия", устроил словесный конфликт в отношении священника, читавшего молитвенную литургию. Свидетели этого происшествия вызвали сотрудников полиции. В настоящее время решается вопрос о привлечении гражданина к административной ответственности по ст.173 КУоАП", - говорится в сообщении.

Видео дня

Отмечается, что по факту избиения военного, снятого на видео, открыто уголовное производство в отношении священника по части 2 статьи 296 "Хулиганство" Уголовного кодекса Украины.

Избиение военного попами УПЦ МП в Хмельницком - что известно

В сети появилось видео из Хмельницкого, на котором попы бьют украинского военного. По словам депутата местного облсовета Виктора Бурлика, попы набросились на военного Артура Ананьева, который с начала полномасштабной войны добровольцем ушел на фронт в составе 19 стрелкового батальона. Во время боевых действий он получил контузию и черепно-мозговую травму.

В конце видео видно, как окровавленный военный выходит из храма в сопровождении неизвестных мужчин. После этого в храм приехала полиция и задержала военного.

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