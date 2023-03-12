Украинцы массово требуют арестовать и справедливо судить лейтенанта, а также провести проверку в воинской части.

В сети разгорелся нешуточный скандал: в 190-м учебном центре в поселке Гуйва Житомирской области командир 2-го взвода роты охраны, лейтенант Виктор Витусевич избил солдата-срочника.

Видео инцидента попало в сеть, украинцы массово требуют арестовать и справедливо судить Витусевича, а также провести проверку в воинской части.

По словам солдат этой воинской части, подобные избиения и издевательства у них системные. Также они жалуются на низкие зарплаты и отсутствие отпусков.

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Лейтенант избил срочника в Житомирской области - видео

На опубликованной записи запечатлено, как командир избивает солдата ногами.

Позже он записал видеообращение с оправданиями, назвав причиной избиения употребление алкоголя солдатом:

"Я буду с вами честен. Я был не прав и готов понести наказание, на которое заслуживаю. Но хочу сказать: алкоголь в армии - это недопустимо, это смерть на фронте, это риск для жизни во всем подразделении. Это недопустимо и это нужно строго запрещать. Я буду отвечать за свои действия, сомнений в этом нет".

Доказательств того, что срочник был пьян, нет.

Лейтенант избил срочника в Житомирской области - реакция в/ч

В 190 учебном центре отреагировали на инцидент:

"Командование части благодарит всех, кто переслал информацию, которая касается инцидента, произошедшего в одном из подразделений. Мы разделяем возмущение по поводу выявленного факта. Уже начато служебное расследование, в которое вовлечены все компетентные структуры: Служба Военного правопорядка, контрразведка, Государственное бюро расследований и т.д.".

Также в сообщении заявили, что фигуранты инцидента отстранены от исполнения служебных обязанностей до конца расследования.