У пострадавшего диагностировали тяжелую черепно-мозговую травму.

Правоохранители расследуют избиение офицером раненого солдата в воинской части в Волынской области. Офицер находился под круглосуточным арестом в рамках другого дела.

В ГБР сообщили, что пострадавшего нашли спустя сутки после жестокого избиения. В результате инцидента у мужчины диагностировали черепно-мозговую травму, гематомы и перелом носа.

"По свидетельству потерпевшего, телесные повреждения ему нанес офицер воинской части. Сотрудники ДБР начали расследование по факту превышения военным должностным лицом власти или служебных полномочий (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины). Опросили потерпевшего и свидетелей. Также работники ДБР назначили ряд экспертиз, которые должны установить все происшествия", - говорится в сообщении.

В свою очередь сестра пострадавшего в Facebook сообщила, что офицер озверел и набросился на солдата, потому что он зашел помыться не в ту кабину.

"Он его сбил с ног и избил ногами по голове (защищаться не мог, потому что еще не полностью восстановился после тяжелого ранения). Этот изверг оставил его истекать кровью. Когда брата нашли, от травм у него отказали ноги, потому что у него была большая гематома головы. Сейчас брат борется за жизнь в больнице, а эта мерзота гуляет на свободе (через два дня его отпустили, потому что имеет хороших покровителей). Вины не признает, но денежную компенсацию предлагает. Скажите, чем он (офицер - УНИАН) отличается от орков, которые издеваются над нашими солдатами", - написала возмущенная женщина.

Кроме того, в Специализированной прокуратуре сообщили, что подозреваемый фигурирует в другом деле - смертельное ДТП во Владимир-Волынском в феврале 2023 года. В рамках этого дела он должен находится под круглосуточным арестом в казарме, где произошел инцидент.

Избиения военных - что известно

18 апреля в соцсетях появилось видео, снятое, возможно, в марте в одной из воинских частей Ивано-Франковска. На кадрах видно, как командир агрессивно общается со срочником, требуя, чтобы тот направлялся в штаб, толкает подчиненного и бьет его кулаками.

Руководство Западного территориального управления Нацгвардии отреагировало на видео избиения срочника командиром. По данному факту начата служебная проверка и сообщено территориальное управление Государственного бюро расследования расположенного во Львове.

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